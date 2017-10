LottoNL-Jumbo hoopt op Roglic en Kruijswijk in Lombardije

De Ronde van Lombardije is dit jaar in hetzelfde weekeinde als Parijs-Tours. Vorig jaar ging de zege naar Esteban Chaves. De Colombiaan kan zijn titel niet verdedigen wegens een blessure. In deze editie gaat de rit van Bergamo naar Como, over hetzelfde parcours als in 2015. De wedstrijd is iets minder lastig dan die van vorig jaar.