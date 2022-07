Lorena Wiebes verstevigt leiding in Ladies Tour met tweede ritzege

NK wielrennen Thalita de Jong terug aan het front: ‘Ik heb me keurig aan de regels gehouden, op mijn zeem na’

Thalita de Jong is terug in de World Tour. De rentree in de Britse Women’s Tour was ‘eerder een boost dan afzien’. Ze kijkt uit naar het NK van vandaag en daarna volgt de Giro. ,,Mijn niveau is in orde.”

25 juni