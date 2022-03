Lorena Wiebes vermorzelt concurrentie in sprint Nokere Koerse

Wiebes positioneerde zich handig in de aanloop naar de sprint op de kasseien van Nokereberg en kwam als eerste door de laatste bocht. De Mijdrechtse spurtte vervolgens iedereen uit het wiel. Thuisfavoriet Lotte Kopecky, anderhalve week geleden nog de sterkste in Strade Bianche, eindigde op gepaste afstand als tweede. De Italiaanse Marta Bastianelli werd derde.



Voor Wiebes, die Nokere Koerse ook al in 2019 op haar naam schreef, is het al de derde zege van dit wielerseizoen. Eerder was de Nederlandse topsprintster de snelste in Miron Ronde van Drenthe en GP Oetingen.



Het was de derde keer dat Nokere Koerse voor vrouwen verreden werd. Naast tweemaal Wiebes prijkt Amy Pieters, die door een vreselijke val in december in coma ligt, op de erelijst van de Vlaamse koers. Later op de dag zijn de mannen aan de beurt.