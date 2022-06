Lorena Wiebes oppermachtig in tweede etappe Women’s Tour

Een dag eerder had Wiebes vanwege een valpartij in een van de laatste bochten niet kunnen meesprinten om de winst. De Française Clara Copponi pakte de winst in Bury St. Edmunds en mocht daarom dinsdag in de gele leiderstrui rijden. De Women’s Tour door Groot-Brittannië telt zes etappes en eindigt zaterdag in Oxford.

,,We kenden geen problemen vandaag en zaten goed vooraan bij de tussensprints en op de klimmetjes”, zei Wiebes. ,,We zaten een beetje vast in het midden van het peloton voor de sprint, maar ik kon eruit komen en op het laatste rechte stuk vonden mijn teamgenoten me weer en trokken de sprint goed aan. Ze hebben me perfect afgezet. We kijken uit naar de komende ritten.”