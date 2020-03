Lorena Wiebes bezorgt Parkhotel eerste seizoenszege

WK Baanwielrennen Hattrick voor Harrie: ook goud voor Lavreysen op de sprint

18:52 Harrie Lavreysen is in Berlijn opnieuw wereldkampioen geworden op de sprint. In de Nederlandse finale bleef hij zijn land- en kamergenoot Jeffrey Hoogland voor. Het was het zesde goud voor Nederland op de piste van het Velodrom van Berlijn, een evenaring van de recordscore van vorig jaar.