Locatie WK wielrennen bekend: start en finish op F1-parcours van Imola

Van Vleuten wint sprint der stervende zwanen en pakt na wereldti­tel ook Europese titel

27 augustus Annemiek van Vleuten heeft in Plouay de Europese titel veroverd. In een sprint was de wereldkampioene net iets sneller dan Elisa Longo Borghini. Kasia Niewiadoma pakte ten koste van Chantal van den Broek-Blaak het brons.