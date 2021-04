LIVE| Wout van Aert aast op zege in Brabantse Pijl

Ronde van het Baskenland Izagirre wint millime­tersprint, McNulty rijdt Roglic uit het geel

8 april Brandon McNulty heeft de macht gegrepen in de Ronde van het Baskenland. De 23-jarige Amerikaan zat op het beslissende moment mee en reed zo Primoz Roglic uit de gele leiderstrui. Ion Izagirre, man van de regio en in 2019 nog de laatste winnaar in het Baskenland, eiste in een millimetersprint de dagzege voor zich op.