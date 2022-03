LIVE | Wout Poels geeft op in pittige slotrit Ronde van Catalonië, wie grijpt eindzege?

Hoge wieleron­der­schei­ding voor 'De Stem van de Koers’ en ‘Stille kracht van de wieler­sport’

Het Gouden Wiel wordt in wielerland niet snel uitgereikt. In West-Brabant was het deze week twee keer raak: speaker Kees Maas (75) en consul Theo Gorissen (71) kregen hem opgespeld voor hun jarenlange verdiensten voor de sport.

18 maart