LIVE WK wielrennen | Demi Vollering en Annemiek van Vleuten strijden om regenboogtrui na zware koers

Val Veenstra in finale Laura Smulders grijpt zilveren medaille bij WK BMX: ‘Het was een lastig eerste half jaar’

Laura Smulders heeft zilver gepakt bij de WK BMX in Glasgow. De 29-jarige Nederlandse, in 2018 wereldkampioene en in 2012 in Londen winnares van brons op de Olympische Spelen, moest alleen de Britse Bethany Shriever voor laten gaan. Manon Veenstra viel in de finale.