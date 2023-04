LIVE wielrennen | Kopgroep van vijf renners slaat flink gaat in vierde etappe Ronde van Baskenland

Ontevreden ploegbaas stuurt met Fabio Jakobsen tweede sprinter naar Gent-Wevelgem

Fabio Jakobsen moet zijn ploeg Soudal - Quick-Step aan succes gaan helpen in Gent-Wevelgem. Teambaas Patrick Lefevere is ontevreden over de resultaten van de afgelopen weken en heeft daarom zijn twee belangrijkste sprinters opgesteld voor de koers over ruim 260 kilometer: de Nederlander Jakobsen en de Belg Tim Merlier.