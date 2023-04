LIVE wielrennen | Jonas Vingegaard verdedigt voorsprong op Mikel Landa in Ronde van het Baskenland

Ouders van tijdens Pa­rijs-Rou­baix overleden wielrenner (23) doen hun verhaal: ‘Ik kan geen koers meer kijken’

,,Tot straks.” En hij kreeg van zijn moeder een tik op zijn rennerskont. Het was zondag 8 april 2018 en Michael Goolaerts reed zijn eerste Parijs-Roubaix. Die ochtend bij de start sprak hij zijn laatste woorden tegen zijn ouders. De jongeman overleed op de tweede kasseistrook van de koers, aan een plotse hartstilstand. Nooit eerder spraken zijn ouders over die fatale dag. Tot nu, vijf jaar later. ,,Ik gaf niéts om zijn resultaten, zolang hij maar heelhuids thuiskwam.”