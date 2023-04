LIVE wielrennen | Cattaneo en Cavagna zien voorsprong slinken, Vingegaard verdedigt voorsprong in Baskenland

Met video Mathieu van der Poel voor vijfde keer op rij in top vier Ronde van Vlaanderen: ‘Deze wedstrijd ligt me wel’

Mathieu van der Poel was na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen ‘een heel klein beetje teleurgesteld’, maar de Nederlander kon leven met zijn nederlaag tegen de oppermachtige Tadej Pogacar. ,,Ik kan het wel plaatsen. Tadej was gewoon te sterk", concludeerde de 28-jarige Van der Poel.