LIVE | Wie volgt Lucinda Brand op bij GP Adrie van der Poel?

22ste seizoenszege Eén versnel­ling volstaat voor Van der Poel in Kasteel­cross

25 januari Mathieu van der Poel heeft in het Belgische Zonnebeke weer een zege toegevoegd aan zijn indrukwekkende erelijst. De wereldkampioen veldrijden bleef in de Kasteelcross Wout van Aert uit België voor. Voor Van Aert, die pas in december zijn rentree maakte na lang blessureleed, is het zijn eerste podiumplaats van het veldritseizoen.