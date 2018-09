LIVE | Wie houdt Van Vleuten van de 'dubbel'?

Wie gaan het Anna en Annemiek lastig maken in Innsbruck?

28 september We kunnen alleen maar winnen, roept iedereen. Die wereldtitel is na de regenboogtrui van Chantal Blaak sowieso weer voor een Nederlandse vrouw, met Anna van der Breggen én Annemiek van Vleuten in één team. Maar, écht waar, er doen morgen meer landen mee aan de wereldtitelstrijd. Oud-renster Marijn de Vries zet de belangrijkste concurrentes van Nederland in Innsbruck op een rij. ,,Maar het zou echt nergens op slaan als Nederland niet wint.’’