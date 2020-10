LIVE | Vroege vlucht met Cavendish in Gent-Wevelgem

Viervoudig winnaar Valverde laat Luik-Bastenaken-Luik schieten

2 oktober Alejandro Valverde slaat Luik-Bastenaken-Luik over. De veertigjarige Spanjaard, al vier keer winnaar van de Belgische klassieker, ontbreekt in de selectie van Movistar voor de koers van zondag. Valverde deed woensdag ook al niet mee aan de Waalse Pijl, waarin hij recordhouder is met vijf overwinningen.