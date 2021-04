LIVE | Volg de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland

Video Asgreen klopt Van der Poel in de sprint: ‘Ik bleef in zijn wiel en sloeg op het juiste moment toe’

4 april Mathieu van der Poel won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen door Wout van der Poel op centimeters te verslaan, maar vandaag werd hij in de sprint geklopt door Kasper Asgreen. ,,Ik bleef in het wiel van Mathieu en heb op het juiste moment toegeslagen", zei de 26-jarige Deen kort na de verrassende afloop in Oudenaarde.