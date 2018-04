LIVE: Vlaanderens Mooiste op punt van beginnen

Nederlandse winnaars

Wim van Est was in 1953 de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Jo de Roo won in 1965, Evert Dolman in 1971, Cees Bal in 1974 en Jan Raas in 1979. Hennie Kuiper was in 1981 de sterkste, terwijl in 1983 (opnieuw Raas) en 1984 (Johan Lammerts) twee maal op rij een Nederlander de winst greep. In 1986 won Adrie van der Poel als laatste Nederlander de topklassieker.