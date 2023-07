LIVE Tour de France Femmes | Ritwinnaar Lorena Wiebes haakt ziek af voor start vijfde etappe

,,Natuurlijk is dit een sportieve aderlating voor Team SD Worx, want er waren nog sprintkansen”, zegt ploegleider Danny Stam. ,,Maar gezondheid gaat altijd voor.”

De vijfde etappe in de Tour de France Femmes 2023 loopt van Onet-le-Château over de heuvels naar Albi. Het 126,1 kilometer lange parkoers van vandaag gaat vrijwel de hele dag op en af, met een viertal klimmetjes, maar de finale is vlak. Gisteren deelde Demi Vollering een klein tikje uit aan Annemiek van Vleuten, gaan we daar vandaag meer van zien? Rijdt de Belgische Lotte Kopecky na vandaag nog steeds in het geel? Volg het in ons liveblog!