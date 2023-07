LIVE Tour de France Femmes | Peloton loopt hard in op vluchter Van de Velde, massasprint in aantocht

Jan Maas weer in WK-selectie: ‘Dat is altijd een eer’

Hij is er weer bij in de WK-selectie. Huijbergenaar Jan Maas is één van de acht renners die bondscoach Koos Moerenhout begin augustus in stelling brengt op de titelstrijd in Glasgow. Zijn rol zal niet anders zijn dan op het vorige EK en WK: ‘De man van de eerste uren.’