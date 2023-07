LIVE Tour de France Femmes | Kopgroep met vijf Nederlanders op 6 minuten van peloton, Koster virtueel in bolletjestrui

Het verdriet om de vroege dood van Tourheld Bert Ooster­bosch is na 34 jaar nog altijd groot: ‘Als ik ben geweest, doen de plantjes op zijn graf het prachtig’

De gelukkigste man op aarde was veertig jaar geleden misschien wel Bert Oosterbosch, die begin juli twee etappes in de Tour de France won. Iedereen met wie hij koerste, spreekt nog altijd vol bewondering over ‘Rooien Bert’, die zes jaar na zijn grootste triomfen al stierf. ,,In mijn dromen sprak ik nog jaren met hem.”