LIVE: Sky deelt tik uit aan Movistar, eerste ploeg aan finish

Jos Moelands nieuwe koploper in BN DeStem Lezerstour

8 juli Zoals de Tour de France vandaag van leider in het algemeen klassement wisselde, kende ook de BN DeStem Lezerstour de nodige verschuivingen op de ranglijst. Jan Schoonen uit Sint Willebrord behaalde met 333 punten (dertiende) zeker geen onaardige score in etappe 2, maar het bleek niet genoeg om de koppositie vast te houden. Die ging naar Jos Moelands uit Chaam, die tot de etappe van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon de vijfde plaats in handen had.