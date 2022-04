LIVE | Tijdstraf titelverdediger Geraint Thomas in Ronde van Romandië, avonturiers krijgen weinig ruimte

Geraint Thomas heeft een tijdstraf van twintig seconden gekregen en een boete van tweehonderd Zwitserse frank (195 euro). Hij is bestraft omdat hij in de slotfase van de etappe van dinsdag een drinkbus aanpakte op een plek waar dat niet is toegestaan.



De Britse renner van Ineos Grenadiers won vorig jaar de Ronde van Romandië en behoort dit jaar opnieuw tot de kanshebbers voor de eindzege. Hij begon de etappekoers door het Franstalige deel van Zwitserland dinsdag met een vierde plaats in de proloog. Hij klom gisteren een plekje in het klassement doordat zijn land- en ploeggenoot Ethan Hayter, die de openingstijdrit had gewonnen, veel tijd verloor na een valpartij.



Door de tijdstraf is Thomas gezakt naar de 25ste plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op de Australische klassementsleider Rohan Dennis van Jumbo-Visma is opgelopen naar 36 seconden.