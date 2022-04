LIVE | Steven Kruijswijk wil geen tijd verliezen in proloog Ronde van Romandië

Met video Dubbelslag Patrick Bevin in voorlaat­ste etappe Ronde van Turkije

Patrick Bevin heeft de zevende etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech was de sterkste van een kopgroep van drie. Bevin reed in het slot van de rit weg bij de Australiër Jay Vine en de Fransman Nicolas Edet. Het drietal was 30 kilometer voor de finish weggesprongen uit het peloton.

