LIVE: Slagter in omvangrijke kopgroep in verraderlijke rit naar Mende

Tom Dumoulin is tijdens de Tour de France een kilo minder zwaar dan in mei tijdens de Giro d'Italia. Dat noemt hij als een van de redenen waarom hij voorlopig bergop zo overtuigend fietst.



,,Het is makkelijker om lichter te zijn in de zomer. Dat komt denk ik door de warmte, dan heb niet zoveel nodig'', aldus Dumoulin, vlak voor de start van de veertiende rit.



De Limburger benadrukt dat zijn goede vorm geen garantie is. ,,Dit wil niet zeggen dat ik de hele Tour zo goed blijf. Simon Yates was in de Giro ook superlicht, maar zakte er uiteindelijk doorheen. We gaan het zien.''