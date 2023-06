LIVE Ronde van Zwitserland | Peloton begonnen aan lange etappe, drie teams niet opgestapt na overlijden Mäder

Podcast In Het Wiel | ‘Wielrennen als een soort Hollywood B-film’

In aanloop naar de Tour de France belt Hidde van Warmerdam met Thijs Zonneveld die met zijn been omhoog op de bank ligt. Natuurlijk is er een korte medische update maar al snel gaat het over Vingegaard in de Dauphiné, de voorbereiding van Pogacar op de Tour en de nieuwe Netflix-serie over de gladiatoren, helden en soldaten uit het peloton.