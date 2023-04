LIVE Ronde van Vlaanderen | Renners zitten op de fiets, wie heeft zijn zinnen gezet op de vroege vlucht?

Portret Van Aert, de eeuwige rivaal van Mathieu van der Poel: ‘De gekte rond Wout is systema­tisch gegroeid’

Het staat in de sterren geschreven dat Wout van Aert (28) ooit de Ronde van Vlaanderen wint. Misschien morgen wel. De Jumbo-ster is in België een halfgod, presterend onder een immense druk. Portret van de eeuwige rivaal van Mathieu van der Poel. ,, Een teamplayer, maar egoïstisch genoeg om een winnaar te zijn", schetsen onder anderen Jan Bakelants, Nathan Van Hooydonck en Michiel Elijzen.