LIVE | Roglic verdedigt leiderstrui in derde etappe mét slotklim

Froome ondanks bijrol in Dauphiné optimis­tisch over Tour

13 augustus Chris Froome zegt zich in aanloop naar de Tour de France geen zorgen te maken over zijn vorm. De Brit speelde donderdag in de tweede rit in het Critérium du Dauphiné een bijrol. Froome finishte in de zware etappe als 49e, op 8 minuten en 32 seconden van de Sloveense winnaar Primoz Roglic van Jumbo-Visma.