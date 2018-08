LIVE | Enorme strijd om mee te gaan in vroege vlucht

Derde World­Tour-ze­ge voor Amy Pieters dit seizoen

25 augustus Amy Pieters heeft voor de derde keer dit jaar een wedstrijd uit de WorldTour voor vrouwen op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van Boels-Dolmans deed dat in het Franse Plouay. Eerder was Pieters de rapste in de Ronde van Drenthe en in een rit van de Baskische etappekoers Emakumeen Bira.