LIVE: Renners beginnen aan helse bergrit over mythische cols

Toft Madsen komt 896 meter te kort voor werelduur­re­cord Wiggins

26 juli Martin Toft Madsen is er niet in geslaagd om het werelduurrecord, dat op naam staat van de Brit Bradley Wiggins, te verbeteren. De Deense wielrenner kwam in 60 minuten tot 53,630 kilometer. Alleen Wiggins was ooit sneller. Zijn 54,526 kilometer blijft staan als record.