LIVE | Poels valt aan, maar krijgt niet veel ruimte van het peloton

‘Lambrecht kwam ten val door reflector langs de kant van de weg’

28 augustus Volgens een onderzoek van de politie van Rybnik is de Belgische renner Bjorg Lambrecht gevallen, omdat hij een verkeersreflector langs de kant van de weg had geraakt. De 22-jarige wielrenner van Lotto-Soudal viel op 5 augustus in de Ronde van Polen op een betonnen duiker en overleed die avond.