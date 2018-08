LIVE: Vos wint voor achtste keer Acht van Chaam, militaire deelnemers uit heel de wereld

Theuns vervangt Ten Dam in San Sebastián

14:43 Edward Theuns vervangt zaterdag Laurens ten Dam bij Team Sunweb in de Spaanse WorldTour-koers Clásica San Sebastián. Ten Dam viel dinsdag bij het criterium in Surhuisterveen hard op zijn linkerschouder. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij daarbij zijn sleutelbeen heeft gebroken.