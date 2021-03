LIVE | Pittige heuvelrit in Ronde van Catalonië, wordt leiderstrui Yates bedreigd?

Van Aert voor Mil­aan-San Remo: ‘Mathieu is degene die door iedereen in de gaten wordt gehouden’

17 maart Wout van Aert won vorig jaar Milaan-Sanremo en geldt ook zaterdag als een van de favorieten. Maar de Belgische kopman van wielerploeg Jumbo-Visma krijgt ditmaal wel te maken met Mathieu van der Poel in topvorm. De Nederlander lijkt na zijn overwinning in de Strade Bianche en twee ritzeges in Tirreno-Adriatico net een streepje voor te hebben op zijn rivaal. ,,Als ik goed genoeg ben, moet ik kunnen volgen en dan heb ik altijd een kans”, zegt Van Aert in een door zijn ploeg verspreid interview.