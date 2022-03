LIVE | Peloton over de helft in Milaan-San Remo, kopgroep loopt iets uit

profcriteriums Profcrite­ri­ums in West-Bra­bant ontwaken uit corona­slaap: ‘Geen zorgen over de sponsoring, wel over de vrijwilli­gers’

Ze komen er weer aan, de vier profcriteriums die de regio rijks is in de weken na de Tour. ,,Iedereen is enthousiast.” De sponsors voorop. De vraag is alleen of de helden uit de Tour straks ongemaskerd door de VIP-tent mogen lopen.

11 maart