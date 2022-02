LIVE | Peloton heeft kopgroep bijna te pakken, komt er een kans voor Fabio Jakobsen?

Kuurne-Brussel-KuurneNa de opening in de Omloop Het Nieuwsblad gisteren is het vandaag de beurt aan de semiklassieker Kuurne-Brussel Kuurne. Grote favoriet is Fabio Jakobsen van Quick-Step - Alpha Vinyl. Hij boekte dit jaar al vier overwinningen. De 25-jarige renner uit Heukelum is de troef als het uitdraait op een sprint. Voor het zo ver is liggen er wat klimmetjes, de laatste op ruim 50 kilometer voor de streep. Volg de koers in onze livewidget.