LIVE Parijs-Roubaix | Kopgroep met Markus bijna gegrepen in slotkilometers, favorieten achtervolgen na val

Indrukwek­kend: Lorena Wiebes sprint voor derde editie op rij naar zege Schelde­prijs voor vrouwen

Lorena Wiebes heeft ook de derde editie van de Scheldeprijs voor vrouwen gewonnen. De 24-jarige renster van SD Worx was net als in 2021 en 2022 de snelste in een massasprint. Het verschil met Charlotte Kool, haar voormalig ploeggenote bij Team DSM, was miniem. De Italiaanse Chiara Consonni werd derde.