LIVE: Oranje Galácticas jagen in Bergen op WK-goud

Goedemiddag, en van harte welkom in ons liveblog rondom het WK wielrennen voor vrouwen . Vanaf 13.25 gaat het los in Bergen, Noorwegen. Mis niets via deze weg!

Van het achttal Nederlandse wielrensters dat aan de start komt van de WK wegrace in Bergen, behoort een drietal tot de topfavorieten voor de regenboogtrui. Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten (op de foto tijdens haar winnende WK-tijdrit) en Marianne Vos worden algemeen beschouwd als de te kloppen vrouwen. Maar ook het resterende vijftal van Oranje heeft voldoende potentie om hoge ogen te gooien in de 152,8 kilometer lange race op een geaccidenteerd parcours.



In totaal rijden de deelneemsters acht ronden van ruim 19 kilometer. Net voor de helft van elke ronde doemt de beklimming Salmon Hill op, een pittige helling die anderhalve kilometer lang is met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4 procent. De wegwedstrijd begint om 13.15 uur, de winnares is ongeveer vier uur later (17.15 uur) bekend. De Deense Amalie Dideriksen is de uittredend kampioene. Zij versloeg vorig jaar in Qatar de Nederlandse Kirsten Wild en Lotta Lepistö (Fin).