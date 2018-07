LIVE: Opnieuw chaos in tweede vlakke rit?

Team Sunweb wint openings­tijd­rit Giro Rosa

6 juli De Nederlandse wielerploeg Sunweb heeft de eerste etappe van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen, gewonnen. Het was een ploegentijdrit over ruim 15 kilometer met start en finish in Verbania. Ellen van Dijk, die als eerste de finish passeerde, mag zaterdag in de tweede etappe van start in de roze leiderstrui.