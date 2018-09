LIVE | Mollema, De Gendt en Majka in eerste ontsnapping

Nog 157 km

Dertien minuten te laat is daar het officiële startsein! De 17de etappe is begonnen met 164 renners! Dat betekent dat er pas twaalf renners zijn uitgevallen deze Vuelta. Dat is opmerkelijk weinig. De laatste die afstapte was gisteren tijdritwinnaar Rohan Dennis, die na zijn zege gisteren zijn tas in pakte. Hij gaat zich voorbereiden op het WK.