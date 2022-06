LIVE | Mike Teunissen ontsnapt en heeft minuten voorsprong in openingsrit Ronde van Zwitserland

DEZE week in... 1980 De ‘goeie klootzak’ die nog altijd de enige Nederland­se winnaar van de ‘Dauphiné’ is

De ZLM Tour finisht vandaag in Rijsbergen, hét Wielerdorp van Kees Haast, Jacques Hanegraaf, maar vooral van Johan van der Velde. ‘Man wat was ik taai.’ Dan denk je onmiddellijk terug aan zijn barre tocht over de Gavia. Maar Van der Velde was als coureur veel meer dan die sneeuwman.

