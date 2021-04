LIVE | Kopgroep met één Nederlander krijgt de ruimte, ook vrouwen onderweg

Alaphilip­pe verwacht in Luik opnieuw duel met Roglic: ‘Ik start zonder stress’

23 april De Franse wielrenner Julian Alaphilippe verwacht in Luik-Bastenaken-Luik zondag opnieuw een strijd met Primoz Roglic van Jumbo-Visma. ,,Hij is volgens mij de te kloppen man”, zei de wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step. ,,Hij won vorig jaar en is nu ook heel sterk.”