LIVE | Koninginnenrit in Ronde van Romandië, wat kunnen Kelderman en Kruijswijk?

Pidcock heeft geen trek in troostende woorden: ‘Twee winnaars? Dat bestaat niet’

18 april Tom Pidcock leek concurrent Wout van Aert in de Amstel Gold Race voor de tweede keer in een week tijd te kloppen in de sprint. Uiteindelijk was het toch de Belg van Jumbo-Visma die zijn wiel net iets eerder over de streep had gedrukt. De Brit van Ineos Grenadiers moest genoegen nemen met de tweede plaats. ,,Ik ben tevreden, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld.”