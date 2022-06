LIVE | Koersorganisatie houdt rekening met stopzetting, maar koninginnenrit wel gestart

Fabio Jakobsen de sterkste in Elfsteden­ron­de, Olav Kooij wint slotetappe en klassement ZLM Tour

Fabio Jakobsen heeft zijn negende overwinning van dit wielerjaar geboekt. De 25-jarige sprinter uit Heukelum klopte Caleb Ewan en Tim Merlier in de sprint in de Euro Shop Elfstedenronde, de negende manche in de Exterioo Cycling Cup.

12 juni