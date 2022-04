LIVE | Klimmen geblazen in het Zwitserse hooggebergte, volg hier de vierde etappe

Sprake van bewustzijn bij wielren­ster Pieters na vier maanden coma: ‘Amy herkent mensen’

Bij wielrenster Amy Pieters is na vier maanden coma sprake van bewustzijn. Dat meldt haar ploeg SD Worx. Pieters, die in december betrokken was bij een trainingsongeval nabij het Spaanse Calpe, verbleef sinds die tijd in een kunstmatige coma. Begin januari werd ze overgebracht naar Nederland.

28 april