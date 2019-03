LIVE | Klassieke voorjaar écht van start met de Omloop

wk baanwielrennen Wild derde na twee onderdelen omnium

1 maart Kirsten Wild bezet bij de WK baanwielrennen in Pruszkow halverwege het omnium de derde plaats. Nadat de titelverdedigster uit Zwolle op openingsonderdeel scratch als vierde was geëindigd, kwam Wild op de temporace als zesde over de finish. De Japanse Yumi Kajihara won de wedstrijd over 7,5 kilometer voor de Nieuw-Zeelandse Rushlee Buchanan en de Wit-Russische Ina Savenka.