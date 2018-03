LIVE: Lezers dichten Sagan de grootste kansen toe

Van Winden

De Nederlander in de kopgroep, Dennis van Winden, zal niet voor iedereen een even bekende naam zijn. We lichten dus even zijn doopceel.



De 30-jarige Van Winden is niet bepaald een veelwinnaar te noemen. Sinds hij in 2010 prof werd, heeft de Delftenaar geen zege meer geboekt. In 2009 won Van Winden als lid van het Rabobank Continental Team een paar wedstrijden, zoals een etappe in de Ronde van Leon en een rit in de Ronde van de Toekomst. Ook werd hij in dat jaar Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften.



Sindsdien is zijn palmares echter leeg gebleven. Een 26ste plek in de Ronde van Vlaanderen in 2011 is vermoedelijk zijn interessantste klassering als prof.



Van Winden rijdt voor de eerste keer Milaan - San Remo.