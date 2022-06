LIVE | Houdt Wout van Aert stand in pittige klimetappe in het Critérium du Dauphiné?

Met video Fabio Jakobsen wéér de snelste in Ronde van Hongarije: ‘Morgen komt opnieuw een kans’

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede overwinning gepakt in de Ronde van Hongarije. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl was de beste in de massasprint van de derde etappe, nadat hij ook al de tweede rit had gewonnen. Hij versloeg na 154 kilometer de Fransman Rudy Barbier en de Belg Sasha Weemaes, die een dag eerder ook al respectievelijk tweede en derde waren geworden. David Dekker eindigde als vierde.

