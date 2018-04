LIVE: Hoog tempo in peloton, niemand komt weg

Tape, vering en extra stuurlint: in Parijs-Roubaix is alles anders

7 april Parijs-Roubaix is een van dé vijf wielermonumenten, tegelijkertijd is er niets als Parijs-Roubaix. Aan de start in Noord-Frankrijk zondag grofweg hetzelfde peloton als een week geleden in de Ronde van Vlaanderen, maar op de renners na is bijna niets hetzelfde. Zelfs de volgauto’s krijgen eens per jaar een transformatie, alles is anders bij Parijs-Roubaix. Het tweede deel van een overzicht in twee delen.