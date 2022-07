Live Clásica San Sebastián | Remco Evenepoel opnieuw bezig aan kunststukje, Mollema rijdt weer van voren

Colombiaan­se toprenner Miguel Ángel López verdacht van drugshan­del, Astana zet hem op non-ac­tief

Miguel Ángel López (Astana) is op de luchthaven van Madrid opgewacht door enkele agenten in het kader van een drugsonderzoek. De Colombiaan wordt beschuldigd van deelname aan drugshandel in de beruchte ‘Maynar-zaak’. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt hij na de Vuelta voor de rechtbank en Astana zette hem intussen op non-actief.

22 juli