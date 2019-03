Ligthart schenkt nieuwe ploeg zege in Ronde van Drenthe

Dumoulin 4de Fuglsang soleert indrukwek­kend naar nieuwe Astana-ze­ge in Tirreno

17:36 Jakob Fuglsang heeft de lastige vijfde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. In de heuvelachtige rit over 180 kilometer van Colli al Metauro naar Recanati kwam de Deen van Astana solo over de streep na een steil slotklimmetje van drie kilometer.