Lekke band houdt sterke Tom Dumoulin van het podium in Volta Limburg Classic

Zes kanshebbers bleven over: Loïc Vliegen, Arnaud De Lie, Stefano Oldani, Kamiel Bonneu, Jacob Eriksson en Dumoulin. Met een snelle renner als De Lie in de groep was een aantal leiders er veel aan gelegen om niet samen naar de streep te rijden, dus late aanvalspogingen konden niet uitblijven in de laatste plaatselijke ronde. Nadat ook de demarrage van Bonneu onsuccesvol bleek, werd het toch sprinten in Eijsden. Hier moest Dumoulin een paar honderd meter voor het einde passen en had vervolgens niemand een antwoord op de machtige sprint van de twintigjarige De Lie.



Dat Dumoulin het groepje in de slotkilometer moest laten lopen, had volgens de renner zelf een wel hele ongelukkige reden. ,,Ik kreeg een lekke band op 2 kilometer", aldus de kopman van Jumbo-Visma, die wel voelde dat zijn benen heel goed waren. ,,Het gaat een stuk beter dan de afgelopen weken. Ik kon meedoen, koers maken en aanvallen. Ik had niet de benen om van iedereen weg te rijden vandaag, maar dit is een stap voorwaarts. En tegen De Lie had ik het sowieso niet gewonnen, maar ik had denk ik wel de benen gehad om voor het podium te sprinten.”